Un béarnais contrôlé sur la route à 4 grammes 88 d'alcool dans le sang

Susmiou, France

Un béarnais a été contrôlé sur la route avec un taux record d'alcool dans le sang : 4 grammes 88. Cet homme a 37 ans. Il vit à Castetnau-Camblong près de Navarrenx. Il a été contrôlé à Susmiou le 22 septembre dernier. Il a été placé en garde à vue hier et va devoir répondre de conduite en état d'ivresse aggravée par une mise en danger de la vie d'autrui, tellement le taux est élevé.

En récidive

Il zigzaguait sur la route et il a croisé des amis à lui, qui ont tenté de l'arrêter, avant d'appeler les gendarmes. Les militaires ont donc relevé ce taux extrêmement élevé ; quasiment 5 grammes. Cet homme est en récidive. Il a déjà été condamné à Dax en Juin 2018 à trois mois de prison avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve. Evidemment ça aggrave son cas.

Une journée entre amis chez sa mère

Il a expliqué, une fois à jeun, qu'il n'a pas grand souvenir de ce qui s'est passé. Il a passé la journée chez sa mère avec des amis. Ils ont bu du vin, et puis une fois les invités partis et sa mère couchée, il a continué a boire. Il a finalement renoncer à dormir sur place et a pris la route pour rentrée chez lui. Cet homme a un gros problème avec l'alcool visiblement. Quand il s'est rendu à la gendarmerie ce jeudi pour être placé en garde à vue, il était à deux grammes.

Cet homme devrait être jugé en plaider coupable ce vendredi après-midi.