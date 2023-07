Un Béarnais placé en garde à vue après avoir menacé Brigitte Macron

Un Béarnais de 52 ans est convoqué devant la justice en novembre pour avoir menacé Brigitte Macron, confirme ce vendredi le procureur de la République de Pau, Rodolphe Jarry, après la publication de l'article de nos confrères de La République des Pyrénées . Rodolphe Jarry explique que le 17 avril 2023, via la plateforme internet qui permet d'écrire à Emmanuel et Brigitte Macron, cet homme a écrit un message menaçant à la femme du président, "une menace de crime".

L'homme a été identifié et placé en garde à vue ces jours-ci. Il s'agit d'un habitant de l'agglomération de Pau. Il a reconnu les faits mais aurait dit qu'il ne se souvenait de rien. D'après les premiers éléments, il semble que cet homme boit régulièrement de l'alcool et suit un traitement médicamenteux. Une expertise psychiatrique a été menée et n'a relevé "aucune difficulté particulière", selon le parquet.