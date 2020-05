Un bébé de 17 mois succombe dans un accident domestique à Mormoiron

Le drame s'est joué en quelques secondes. Un bébé de 17 mois jouait dans la cour de la maison familiale ce dimanche lorsqu'il a été percuté par une voiture. Au volant, sa maman qui faisait une marche arrière et qui n'a pas vu l'enfant, dissimulé par le véhicule. La jeune victime inconsciente a été immédiatement transportée dans la maison en attendant les secours appelés en urgence.

Pompiers et samu ont tout fait pour sauver le garçonnet, un hélicoptère de la sécurité civile a même été mobilisé pour assurer un transfert plus rapide de l'enfant... mais en vain. Le bébé n'a pas survécu au choc. Les gendarmes de Mormoiron ont ouvert une enquête pour confirmer la thèse accidentelle et une cellule psychologique du Centre Hospitalier de Montfavet s'est déplacée au domicile de la famille endeuillée et sous le choc.