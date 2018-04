Un enfant âgé de 18 mois a été retrouvé mort noyé à Delle vendredi soir dans une poubelle enterrée servant de récupérateur d'eau. Selon les premiers éléments de l’enquête, l'enfant était en train de jouer dans le jardin du domicile familial et a échappé à la surveillance de sa grand-mère.

La piste de l'accident privilégiée

Le bébé était entouré de 7 autres enfants âgés de 3 à 15 ans, mais le petit garçon a échappé à la vigilance de sa grand-mère : il est sorti jouer dans le jardin avant de tomber dans une poubelle enterrée servant de récupérateur d'eau. Ce récupérateur d'eau est en principe recouvert d'un couvercle, lesté d'une dalle. Mais là en l’occurrence, elle n'y était plus. L'enfant s'est noyé dans cette eau stagnante. C'est son oncle, âgé de 15 ans qui a fait la terrible découverte. Il a essayé de le réanimer, sans succès. Les secours n'ont pas non plus réussit à réanimer l'enfant. La piste de l'accident est privilégié par les gendarmes.