Un bébé de 2 mois tué dans un accident au sud de Dieppe, sa maman et un autre enfant ont été blessés

Un bébé de deux mois est mort dans un accident de la route ce lundi matin dans le pays de Caux. La maman et un autre enfant ont été blessés.

L'accident s'est produit en fin de matinée entre Tôtes et Dieppe

Seine-Maritime, France

Un dramatique accident de la route ce lundi matin à Criquetot-sur-Longueville, dans le pays de Caux. Entre Tôtes et Dieppe, sur la départementale 149, une automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule en fin de matinée. La conductrice quadragénaire circulait avec ses deux enfants de 6 ans et deux mois. Le nourrisson est décédé, l'autre enfant a été transporté à l'hôpital par hélicoptère. La mère a également été hospitalisé. On ne connaît pas la gravité de leurs blessures.