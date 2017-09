Un bébé de 6 mois meurt noyé dans son bain à Vienne (38)

Le drame s'est produit en milieu de matinée ce mercredi 6 septembre au domicile familial. Un nourrisson de 6 mois s'est noyé dans son bain. Les secours n'ont rien pu faire.

Un bébé de 6 mois est mort noyé ce mercredi, en milieu de matinée, en centre-ville de Vienne. La scène s'est passée dans le logement de la famille rue Jean de Bernin. Le nourrisson prenait un bain avec son grand-frère âgé de 3 ans. Selon Jérôme Bourrier, le procureur de la république de Vienne, la maman a reçu un appel sur son téléphone et a quitté la pièce quelques instants. D'après les déclarations de la mère de famille, âgée de 27 ans, il n'y avait qu'un fond d'eau et les enfants auraient ouvert le robinet, remplissant partiellement la baignoire. Samu et pompiers, envoyés sur place, n'ont pas pu ranimer l'enfant. En l'état, d'après le procureur de la république, il n'y aucun élément suspect. Mais une autopsie a bien évidemment été demandée pour confirmer la mort par noyade et l'accident domestique. Cette autopsie devrait avoir lieu ce jeudi. Et dans tous les cas, la maman sera entendue prochainement plus longuement.