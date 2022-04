Un bébé de 9 mois tué dans un accident de la route à Arles

Un nouveau drame sur la route à Arles ce mercredi soir. Pour une raison qui reste à déterminer un véhicule a heurté un platane sur la D570, dite route de Tarascon au niveau du Mas Saint-Paul. Un bébé de 9 mois qui se trouvait à bord est mort et un autre enfant âgé de 3 ans souffre lui d'un traumatisme crânien, il se trouve dans un état critique. Les parents, une femme de 35 ans et un homme de 45 ans sont plus légèrement blessés.

Une trentaine sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône sont intervenus sur place ainsi qu'un hélicoptère de la sécurité civile. La route a été coupée dans les deux sens le temps de l'intervention des secours.