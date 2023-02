Un bébé de deux mois éventré dans le Jura, un suspect interpellé

Horrible drame aux Rousses dans le Jura, ce samedi matin. Un bébé de deux mois et sa mère ont été victimes d'une attaque à l'arme blanche dans leur domicile. La mère a plusieurs plaies sur le corps et son nourrisson a été éventré. Il est entre la vie et la mort. Un suspect a été interpellé.

Une enquête est ouverte pour tentative de meurtre. © Maxppp - Maxime JEGAT Un samedi cauchemardesque aux Rousses dans le Jura. Un bébé a été éventré et sa mère a été victime de plusieurs coups à l'arme blanche dans son domicile, selon une information de France Bleu Besançon, confirmée par le procureur de la République de Lons-le-Saunier dans un communiqué. À l'arrivée des pompiers, ils ont constaté plusieurs plaies sur le corps de cette femme de 27 ans. Son pronostic vital n'est pas engagé. Le nourrisson de deux mois est quant à lui entre la vie et la mort. Ils ont tous les deux été héliportés à l'hôpital de Genève. ⓘ Publicité Le maire de la commune ne souhaite pas s'exprimer sur le sujet tant que les deux victimes sont hospitalisées. Selon lui, il s'agit d'une famille discrète et sans problème. Un suspect interpellé En tout, 70 gendarmes, une équipe cynophile et un hélicoptère ont été mobilisés et le plan épervier activé pour trouver le principal suspect. Il s'agirait d'un homme proche de cette famille qui était hébergé depuis quelques semaines au domicile de la maman. Il a été interpellé sur la commune des Rousses en milieu d'après-midi et placé en garde à vue. L'enquête ouverte pour tentative de meurtre et tentative de meurtre aggravée se poursuit en France et en Suisse (la commune des Rousses est proche de la frontière, ndlr) pour connaître les raisons de ces gestes effroyables. Ma France : Économies d’énergie Hausse généralisée du coût de la vie, risque de pénurie d’électricité ou de gaz, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent une grande consultation citoyenne autour des économies d’énergie. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres !