Un bébé de huit mois meurt dans un violent incendie à Beauzelle au nord de Toulouse

Les sapeurs-pompiers du SDIS 31 interviennent depuis 15 heures pour un feu d'appartement à Beauzelle. Une intervention très importante avec plus de dix engins et 48 sapeurs-pompiers. Le bilan de ce feu très violent est d'ores et déjà très lourd. Un bébé de huit mois est décédé. Sa mère a été grièvement blessée. Elle a été prise en charge par les secours en urgence absolue.

Eviter le secteur

L'incendie a pris dans le secteur de la rue de la Rhune. Les pompiers demandent aux passants d'éviter le secteur pour ne pas gêner l'intervention des pompiers. De nombreuses personnes seront sur place pendant de longues heures et notamment des représentants du Préfet de la direction du SDIS. A 17h, les pompiers confirme que l'incendie est maitrisé.

Plus d'infos à venir.