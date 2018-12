Un bébé de Noël à la maternité du CHU Amiens-Picardie

Un petit garçon est né dans la nuit de noël, à 2h03 précisément, au CHU Amiens-Picardie. Il s'appelle Emin et pèse 3 kilos 600, un beau cadeau pour ses parents qui ne s'attendaient pas à une telle surprise.

France Bleu Picardie vous présente Emin, un bébé de noël né au CHU Amiens-Picardie. Le petit garçon a agréablement surpris ses parents : il était attendu après noël.

Emin est le troisième garçon de la famille. Mais le premier à naître en période de fêtes. Il a fait le plus grand bonheur de ses parents lorsqu'ils ont été obligés de quitter leur repas de noël pour son arrivée. En bonne santé, il pèse 3 kilos 600 et, ses parents le promettent : "il aura plus de cadeaux pour ne pas être lésé à son anniversaire!".