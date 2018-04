Une petite fille de six mois est morte, vendredi, après avoir attrapé une gastro. Les parents dénoncent des dysfonctionnements dans la prise en charge du bébé, notamment l'ambulance du Samu, appelée en urgence, est arrivée plus d'une heure après l'appel. La famille porte plainte contre X.

Montévrain, France

C'est une histoire dramatique. Elle se déroule à Montévrain, en Seine-et-Marne, en fin de semaine dernière. Une petite fille de six mois est morte et les parents ont décidé de porter plainte contre X. Ils dénoncent des dysfonctionnements dans la prise en charge de leur enfant. Tout commence début avril. Dans la crèche, plusieurs enfants sont atteints de gastro, dont le frère de deux ans, de la petite fille. D'après le père, les assistantes maternelles ne l'informent pas de l'épidémie. Elles ne lui en parlent que lorsque le nourrisson présente les premiers symptômes.

Le père de famille, conduit alors sa fille dans le service pédiatrique de l'hôpital le plus proche. Le service est surchargé et le père décide d'aller consulter, le soir, un médecin de ville. Le praticien examine l'enfant et lui prescrit les médicaments d'usage dans ce genre de cas, mais, d'après le père, l'examen clinique est insuffisant : " Il ne l'a même pas pesée! affirme-t-il, alors que je lui disais qu'elle commençait à perdre du poids". Le lendemain, l'état de la petite fille se dégrade. Le père est à son travail, quand la mère, affolée, appelle le Samu. Au téléphone, on lui promet une ambulance très rapidement. L'ambulance n'arrive pas. Le père quitte son poste, arrive chez lui et se précipite avec son enfant, aux Urgences " j'ai dû mettre deux minutes pour arriver, l'hôpital est tout proche, j'ai roulé comme un fou, mais quand je suis arrivé, la petite était partie, il était trop tard".

"Je veux juste la justice pour ma fille"

Aujourd'hui, dans la famille Haddaj, c'est le chagrin et la colère : "Je ne comprends pas pourquoi l'ambulance est arrivée si tard. Ils sont arrivés au bout de plus d'une heure. Je veux savoir ce qui s'est passé, ce n'est pas normal que ma fille n'aie pas été prise en charge. Elle est morte!"

Les parents ont décidé de porter plainte contre X. Ils ont réclamé une autopsie de leur bébé. Le Parquet de Meaux a ouvert une enquête.