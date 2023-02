Eure : un bébé de trois mois retrouvé mort dans le lit de son père, enquête pour homicide involontaire

Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte après le décès d'un bébé de trois mois, comme le révèle le quotidien Paris-Normandie , ce que confirme à France Bleu Normandie les gendarmes de Pont-Audemer. Les faits se sont déroulés dans la nuit du vendredi 3 au 4 samedi février 2023 à Épaignes, près de Pont-Audemer.

C'est le père qui a constaté le décès du petit garçon vers 7H00. "Les parents ont tenté un massage cardiaque" explique le procureur de la République d'Évreux, Rémi Coutin. Ils ont appelé les pompiers qui ont constaté le décès du nourrisson. Les gendarmes de Pont-Audemer sont appelés vers 9h00 et un équipage, composé de deux enquêteurs et d'un enquêteur de la brigade de recherches, se rend au domicile des parents, âgés de 21 ans pour le père et de 29 ans pour la mère.

Enquête pour homicide involontaire

"L'enfant a été retrouvé décédé dans le canapé-lit du salon, où le papa s'était endormi" expliquent les gendarmes, alors que "la maman était couchée à l'étage". Les parents du jeune garçon avaient décidé de faire chambres séparées, en milieu de nuit, après une soirée alcoolisée pour la maman.

Au retour de soirée, les parents ont donné un biberon à l'enfant vers une heure du matin. "L'enfant l'a-t-il régurgité et s'est-il étouffé avec son vomi sans que le papa s'en aperçoive ? Ou le père s'est endormi sur son bébé ?" s'interroge le procureur de la République d'Évreux qui a ouvert une enquête pour homicide involontaire.

Un scanner a été pratiqué mercredi soir et une autopsie du corps jeudi soir. Les résultats de l'autopsie, connus ce vendredi, ne permettent pas d'éclairer les circonstances du drame qui ont coûté la vie à la petite victime. Des examens complémentaires vont être effectués.

"Fous de douleur" selon le procureur de la République et en état de choc, un temps hospitalisés à Rouen, les parents n'ont pas encore pu être entendus par les gendarmes. L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de Pont-Audemer.