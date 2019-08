Un bébé entre la vie et la mort après un accident dans le Boulonnais, la mère ivre au volant a pris la fuite

Le pronostic vital était toujours engagé ce mardi soir concernant une fillette de 18 mois. Elle a été grièvement blessée dans un accident de la route, à Samer, lundi soir. Son frère et sa soeur, âgés de 3 et 4 ans, ainsi que ses parents étaient à bord. La mère conduisait en état d'ivresse.

Samer, France

Ce lundi soir, à Samer, une voiture a percuté violemment un pont ferroviaire après une perte de contrôle du véhicule par la mère. Une conductrice qui roulait en état d'ivresse selon le parquet de Boulogne sur Mer. Toutes les personnes à bord ont été blessées : le bébé, le plus grièvement touché, a été transféré au CHU de Lille. Les quatre autres occupants plus légèrement blessés ont été admis à l'hôpital de Boulogne sur Mer.

Des parents qui prennent la fuite

Les parents ont fini par quitter précipitamment l'établissement hospitalier, laissant derrière eux leurs deux enfants âgés de 3 et 4 ans.. Les enquêteurs cherchaient donc activement à les retrouver. Les enfants ont été placés ce mardi en famille d'accueil pour deux raisons explique le procureur adjoint de Boulogne sur Mer : les circonstances de l'accident avec une conduite en état d'ivresse et leur fuite de l'hôpital et leur addiction connue aux stupéfiants et à l'alcool.