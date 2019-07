Un bébé est né sur l'autoroute A6 dans l'Yonne

Auxerre, France

La scène s'est déroulée à la station-service Total de l'aire de la Couline qui est située sur la commune de Précy-sur-Vrin dans le Jovinien. Une femme a donné naissance à une petite fille.

Une salle de repos pour routiers transformée en salle d'accouchement

Lundi soir,.23h30, une voiture qui roule dans le sens LYON-PARIS s'arrête en urgence sur l'A6 au Total de l'aire de la Couline à une 15zaine de kms de Joigny. La mère de famille qui arrive au terme de sa grossesse. se confie aux employés de la station service.

La suite c'est le directeur de la station, Farid Zouaoui qui raconte : "nous sommes un relai sur l'autoroute et on est ouvert en boutique, la dame est venue et elle devait accoucher. Les personnes qui travaillaient de nuit ont appelé les pompiers et isolés la maman dans une salle de repos pour routiers. Les pompiers sont arrivés à peine dix minutes plus tard et ont procédé à l'accouchement qui s'est _très bien passé_."

Des situations de toutes sortes arrivent régulièrement

Farid Zouaoui explique que c'est la première fois que cela lui arrive mais ce genre de situation est assez régulier dans les stations services : "on peut avoir des naissances mais aussi des décès , des routiers qui décèdent malheureusement pendant leur sommeil en attendant leur pause. On a un peu de tout dans la vie d'une station service."

Les pompiers du centre de secours de Joigny sont en tous cas intervenus à l'aire de la Couline, assistée d'une équipe du Smur. Vers 1 heure du matin, la maman dont c'est le 2e enfant et son bébé ont quitté l'aire de repos en bonne santé pour rejoindre la maternité du centre hospitalier de Sens.