Un bébé et deux femmes grièvement blessés dans une collision entre deux voitures près de Coutances

Deux femmes et un bébé de 19 mois sont entre la vie et la mort, après un violent accident de la route, ce samedi soir. Leurs deux voitures se sont percutées de face, sur la D2 entre Lessay et Coutances, dans le centre-Manche.