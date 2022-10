Marseille : un bébé prématuré enlevé par sa mère à l'hôpital, un policier en vacances le retrouve

L'unité de médecine néonatale de la Conception comporte 24 lits et 6 chambres mère-enfant

Jeudi, à 11 heures, le personnel de l'hôpital de la Conception (5e arrondissement de Marseille) lance une alerte. Un prématuré a été enlevé par sa mère et son compagnon. Le bébé qui n'a que cinq jours est en danger de mort. Le nouveau-né fait l'objet d'une ordonnance pénale de placement, ses parents viennent d'en perdre la garde.

L'enfant sauvé par un policier parisien en vacances

Dès que la disparition est signalée, la BAC est mobilisée, mais la brigade anti-criminalité cherche en vain. Gare Saint-Charles, un policier parisien en vacances s'apprête à repartir de Marseille quand un agent SNCF lui signale un couple au comportement suspect qui tente de prendre le train pour Carpentras. La mère serre très fort un bébé qui hurle, avec des fils qui pendent d'électrodes collées au thorax, note le rapport de police qu'a pu consulterfranceinfo. Le fonctionnaire de police entre immédiatement en action, et il parvient à calmer les fuyards, "à gagner leur confiance". Il prévient ses collègues de la BAC. La maman et son compagnon sont interpellés et l'enfant hospitalisé en urgence en soins intensifs.

Les deux adultes sont visés par une enquête pour enlèvement d'enfant de moins de 15 ans.