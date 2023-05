Un bébé tombe dans un bassin à poissons à Segré-en-Anjou-Bleu, deux gendarmes le sauvent de la noyade

Une très grosse frayeur pour la famille d'un bébé de deux ans à Segré-en-Anjou-Bleu, dans le département du Maine-et-Loire. Deux gendarmes réservistes ont sauvé le bambin de la noyade, "ils ont peut-être permis d'éviter le pire", explique sur Facebook la gendarmerie du Maine-et-Loire, qui se dit très fière de ses hommes, Théo et Emmanuel.

ⓘ Publicité

Ce jour-là, les deux militaires sont en patrouille VTT dans un quartier pavillonnaire de la petite ville afin de sensibiliser les habitants à la lutte contre les cambriolages. Ils entendent soudainement des cris et des pleurs d'un enfant. Ils se rendent aussitôt dans le jardin d'une maison et remarquent le gamin pris au piège dans un bassin à poissons, suffisamment profond se noyer. Ils réussissent à l'attraper et à le sortir de l'eau à temps.

D'après la gendarmerie, le bébé avait échappé à la vigilance de ses parents et avait réussi à franchir la barrière qui entoure le bassin.