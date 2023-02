Un bébé trop pressé d'arriver, les pompiers aident une femme à accoucher à Montvendre

Un moment que la famille et les pompiers Montvendrois ne sont pas prêts d'oublier ! Dans la nuit de vendredi à samedi, les pompiers ont été appelés pour aider une femme à mettre au monde une petite fille. Le SMUR et la sage-femme n'étant pas arrivés, c'est un pompier volontaire qui s'est chargé de l'intervention. L’accouchement de la mère de la petite Céleste s’est très bien passé. Le SMUR a ensuite pris en charge la mère et la fille. La mairie de Montvendre félicite le pompier qui s'est chargé de l'accouchement.

