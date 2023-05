Un Belfortain condamné à 15 ans de prison pour avoir tué un de ses amis

Quinze ans de prison pour le Belfortain jugé pour meurtre. Il a été condamné par la cour d'assises de Vesoul, en début de soirée, ce mardi 23 mai, après deux jours de procès. La victime, un de ses amis, un sans domicile fixe qu'il hébergeait de temps en temps, avait été retrouvée morte, chez lui, le 7 juillet 2020. Son corps présentait plusieurs plaies et traces de coups. Le mis en cause avait appelé les secours pour qu'ils se rendent à son domicile. Rapidement, il avait été placé en garde-à-vue, puis mis en examen et écroué. Finalement, le jury l'a jugé non coupable d'avoir donné la mort volontairement, mais considère que ce sont bien les coups qu'il a portés qui sont responsables du décès.

Une défense qui n'a que partiellement convaincu

C'est un résultat mitigé pour la défense. Sa priorité était de démontrer qu'il ne s'agissait pas d'un meurtre et que l'accusé n'avait pas souhaité tuer la victime. Là-dessus, elle a obtenu gain de cause. Malgré tout, après le délibéré, l'avocate du condamné était déçue de la sanction : "Bien évidemment que je trouve la sanction élevée". Les vingt-sept mentions sur le casier judiciaire de son client ont sûrement joué.

Mais surtout, l'autre enjeu était de savoir si c'étaient bien les coups portés à la victime qui avaient causé sa mort. Le jury n'a pas cru la version du mis en cause, selon laquelle son ami avait été percuté par une voiture la veille. Aucun témoin n'a pu confirmer la scène, la police n'en a pas non plus trouvé trace dans ses investigations, et l'autopsie a révélé qu'il était quasiment impossible que la victime ait été renversée.

"Un homme dangereux et impulsif", selon l'avocate générale

Le jury n'a cependant pas non plus adhéré aux thèses de l'avocate général. Pour cette dernière, il n'y avait pas de doute, l'accusé avait bien l'intention de tuer. Elle s'est appuyée sur les témoignages des voisins, expliquant avoir entendu l'accusé menacer de mort sa victime et proférer des cris, sans aucune réponse en retour. " Je pense qu'on a dans ce dossier, une personne qui a été frappée comme un vulgaire sac de frappe, sans pouvoir se protéger, et qui est morte de ses blessures ", a-t-elle expliqué, froidement. Une conviction appuyée par le fait que l'accusé ne présentait pas de traces de blessures sur les mains lors de son interpellation et son placement en garde-à-vue. " Il ne l'a pas frappée avec ses mains, ce n'est pas possible" , a-t-elle ajouté.

Pour elle, ce sont bien des coups de pied et de couteau qui ont été portés. Elle a longuement décrit l'accusé comme un homme "dangereux, impulsif, sans compassion ni empathie, prêt à faire éclater sa colère à tout moment". "Il ne nous a pas beaucoup aidéS pendant ce procès, lui a-t-elle reproché. Je ne l'ai pas vu ni entendu avoir beaucoup de regrets." Pour toutes ces raisons, elle a requis dix-huit ans d'emprisonnement.

Il est vrai que durant la quasi totalité des deux jours du procès, l'accusé est resté stoïque, ne laissant filtrer aucune émotion. À plusieurs reprises, il s'est d'ailleurs lamenté sur son sort, présenté comme un bouc-émissaire et comme la victime de cette affaire. Il a tout de même eu des mots envers le défunt, une fois : " Aujourd'hui je regrette que personne ne soit venu pour lui. C'est pour ça que je suis en noir, pour porter son deuil". Désormais, il dispose de dix jours pour faire appel de sa condamnation.