Un Belfortain jugé pour le meurtre d'un de ses amis, en juillet 2020

S'agit-il d'une dispute qui aurait dégénéré ou d'un règlement de compte ? La cour d'assises de Vesoul doit faire la lumière sur un meurtre commis à Belfort , dans le quartier de la gare, le 7 juillet 2020. Le procès débute ce lundi 22 mai, et doit durer deux jours. Sur le banc des accusés, un homme de 36 ans, qui hébergeait la victime, un sans-domicile-fixe de 45 ans.

Au moment des faits, il a rapidement été suspecté par les enquêteurs. Le corps de la victime présentait des plaies, des contusions, et un traumatisme facial, selon l'autopsie. Les conclusions sont donc que la mort n'est pas naturelle et qu'une personne est impliquée. Lors de sa garde-à-vue, l'accusé a nié en bloc. Il a même affirmé avoir prévenu lui-même les secours, le matin des faits. Mais les enquêteurs ont trouvé sa version trop confuse et il a été mis en examen et écroué.

Un différend semblait opposer les deux hommes

D'après des témoignages, un différend opposait les deux amis, depuis plusieurs jours. Un témoin affirme avoir entendu des bruits ressemblant à une altercation, vers le moment du meurtre. Ce que l'on sait, c'est que la victime habitait depuis plusieurs semaines chez l'accusé, mais on ignore s'ils vivaient en colocation ou s'il l'hébergeait de temps en temps.

Désormais, le tribunal doit déterminer si le désaccord entre les deux hommes pourrait avoir mené au meurtre. Un facteur risque de jouer en la défaveur de l'accusé : son casier judiciaire comporte 27 mentions pour des condamnations diverses et variées.