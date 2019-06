Un chien d'un an et demi meurt après avoir avalé des algues sur une plage de Châteauneuf-les-Martigues

Châteauneuf-les-Martigues, France

Deux Marseillaises ont annoncé leur intention de porter plainte contre la mairie de Châteauneuf-les-Martigues (Bouches-du-Rhône) après la mort de leur chien victime, selon la clinique vétérinaire où il a été admis, d'une "intoxication par des cyanobactéries" consécutive à une baignade et une promenade sur la plage du Jaï le 1er juin dernier.

La plage du Jaï remplie d'ulves

Tyson, un berger australien âgé d'un et demi, était sur la plage et dans l'eau quand sa propriétaire Marine Langlois a constaté la présence d'un panneau "à terre et peu visible" indiquant que la plage était interdite,malgré la présence de familles.La plage était en effet remplie d'ulves, des algues qui dégagent une odeur nauséabonde causée par des émissions d'hydrogènes sulfurés.

"Tyson était pris de vomissements" (Marine Langlois)

Aussitôt elle et son amie ont appelé le chien, l'ont rincé, avant de constater, de retour chez elles à Marseille, des signes inquiétants de vomissements et de diarrhées. Admis dans une clinique vétérinaire le lendemain, l'animal qui ne marchait quasiment plus, n'a été pris en charge que "trois heures et demi après notre arrivée" déplore Marine Langlois.

Le 3 juin à 2h du matin, un médecin de l'établissement a annoncé la mort de Tyson suite à une "décompensation cardio-respiratoire secondaire à une intoxication par des cyanobactéries indique le médecin". "Cette intoxication fait suite à une baignade la veille de l'apparition des symptômes digestifs dans l'étang de Berre" poursuit le document qui a été remis aux deux Marseillaises.

Le certificat de décès de la clinique vétérinaire - Marine Langlois

Des barrières pour interdire l'accès aux plages interdites

Marine et son amie qui ont saisi ce mardi la fondation Brigitte Bardot, sont aujourd'hui effondrées. Elles considéraient Tyson "comme leur fils" et regrettent que des barrières n'aient été installées pour interdire la baignade.

Un arrêté de fermeture de la plage depuis le 30 mai

Dans un communiqué la mairie de Châteauneuf-les-Martigues indique qu'un arrêté municipal de fermeture temporaire de la promenade Emile Légier sur la plage du Jaï a été pris le 30 mai dernier. Une interdiction "motivée par le risque temporaire encouru par la pratique de la baignade sur la plage du Jaï, en raison d'un échouage massif d'algues".

Le maire Roland Mouren que France Bleu Provence a contacté affirme que "cet arrêté était bien sous vitre à la plage et qu'une surveillance sur site est effectuée quotidiennement par la ville". Il dit regretter également la présence de baigneurs malgré les arrêtés d'interdiction. Par ailleurs, le 7 juin, les techniciens du Groupement d'intérêt public pour la restauration de l'étang de Berre (GIPREB) sont venus mesurer les taux d'émanation de gaz d’hydrogène sulfuré "qui n'ont pas été alarmants" conclut-il.