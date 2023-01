Un Bergeracois condamné une troisième fois pour violences conjugales

Dimanche dernier, c'est sa compagne qui avait appelé la police pour demander de l'aide car il venait de la frapper. Les policiers ont arrêté cet homme de 57 ans, le couple avait bu. La victime n'a pas souhaité porter plainte et n'a pas voulu être examinée par un médecin.

Le Bergeracois a été placé en garde à vue et il a été jugé ce jeudi au tribunal. Il a été condamné pour violences conjugales en récidive à 18 mois de prison dont un an avec sursis. Cet homme avait déjà été condamné deux fois pour les mêmes choses en 2020 et 2021. Comme il était sous le coup d'une peine de prison avec sursis, il est parti pour un an derrière les barreaux.