Un Berjallien jugé pour exercice illégal de la profession de médecin

La justice reproche à cet homme, praticien en médecine traditionnelle chinoise, des séances d'acupuncture. Cet acte est encadré et réservé à des docteurs en médecine, mais aussi des sages-femmes, des dentistes s'ils sont formés et dans des cas précis. Le jugement sera rendu le 3 septembre.

"Exercice illégal de la profession de médecin", ce n'est pas souvent que le tribunal berjallien doit se pencher sur des faits de ce genre. C'est ce qu'il a fait ce jeudi après-midi. Un Berjallien de 58 ans était jugé par le tribunal correctionnel pour avoir entre fin 2014 et mi-2018 effectué des séances d'acupuncture, sans en avoir le droit.

Lors de l'audience, la procureure Aurélie Reynaud le rappelle "l'acupuncture est un acte médical réservé aux seuls docteurs en médecine." Les sages-femmes et les dentistes, s'ils sont formés et dans des cas bien précis, peuvent aussi mener ce type de séances où des aiguilles sont apposées à la surface du corps.

"On dénombre 60.000 praticiens de médecine non conventionnelle et une hausse des consommateurs, il était important que les services de l'Etat se penchent dessus, car il y a des risques pour la santé publique", explique la procureure. C'est pour cette raison qu'en 2018 est menée une vaste opération de contrôles au plan national.

C'est dans ce cadre-là, que le prévenu, un ancien du bâtiment qui se présente comme praticien en médecine traditionnelle chinoise, reçoit en mai 2018 la visite de la répression des fraudes dans son cabinet du centre-ville berjallien. "Beaucoup de diplômes sont exposés, laissant une impression de compétences", d'après l'avocat d'une partie-civile.

Un homme aux qualités appréciées, mais...

Aucun client n'a à se plaindre de lui. Ils saluent la qualité de ses interventions, son sens de l'écoute. Ce qu'on lui reproche en fait c'est d'avoir effectué plusieurs séances d'acupuncture, sans en avoir le droit. L'homme ne nie pas l'existence de ces séances, mais il évoque ses formations en médecine traditionnelle chinoise. Pour lui l'acupuncture n'est pas une pratique de la médecine occidentale, mais orientale, il n'est donc pas dans l'illégalité.

...dans l'illégalité

Pour la procureure, au contraire, il avait conscience qu'il était dans l'illégalité puisqu'il confie que lors de ses formations on lui avait dit "d'être discret. Il savait quelques part qu'il ne pouvait pas pratiquer ces actes". Sur la vingtaine de clients contactés par les enquêteurs, trois portent plainte. Des femmes qui ont un "sentiment de trahison". L'une parle même "d'humiliation".

Une amende de 1.000€ réclamée, décision le 3 septembre

Son avocat, lui, s'interroge sur le fait qu'en France on laisse des écoles privées enseigner l'acupuncture. Il insiste sur le "sérieux" de son client. "Ce qui m'importe, c'est de dire que ce n'est pas un charlatan, il a notamment une formation de 4 ans à raison de 2 week-ends par mois. Il ne pousse pas à la consommation. Il est à l'écoute, respectueux de l'intimité des gens. Certaines personnes ont même été dirigées vers lui par des médecins." C'est le cas de médecins de la clinique Saint-Vincent-de-Paul, un établissement où intervient son épouse.

Pour ces faits, la peine maximale encourue est de deux ans de prison et 30.000€ d'amende. Car il a cessé toute activité dès la mise en garde des services de la répression des fraudes et qu'il a commis peu d'actes, la procureure a demandé à son encontre une peine d'amende de 1.000 euros. L'avocat d'une des partie-civile réclamait 1.000€ au titre du préjudice moral et le remboursement de 11 séances d'acupuncture, soit 600€. Le jugement doit être rendu le 3 septembre.