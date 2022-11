Un lycéen de Prades cartonne avec le premier âne catalan façon Lego

Il n'y a pas d'âge pour être entrepreneur et défendre les couleurs catalanes. C'est ce que prouve Valentin Moignoux. Le jeune de 16 ans, lycéen en première à Prades, vient de créer sa société "La Briquette". Il commercialise depuis 6 mois un âne catalan en briques de type Lego. La figurine connait déjà un franc succès.

De la conception à la commercialisation

L'idée lui est venue lors de ses voyages. "J'ai vu dans les boutiques de souvenir plein de symboles régionaux. Je me suis dit que ça serait bien s'il y en avait pour les enfants en Lego". Valentin Moignoux décide alors d'utiliser le symbole de l'âne pour représenter au mieux son département. Il lui a fallu 2 mois pour concevoir la figurine et dessiner la boîte. "J'ai utilisé un logiciel pour faire le modèle. Il a fallu ensuite faire le bon assemblage des pièces, s'assurer que cela représentait bien l'âne catalan et que la figurine était assez solide. Ce qui a pris du temps aussi, c'est de négocier avec les fournisseurs."

Le lycéen a ensuite commandé 500 boîtes avant de faire le travail de prospection. Aujourd'hui, onze magasins proposent sa figurine dans les Pyrénées-Orientales avec un prix entre 15€ et 20€. Et l'âne part comme des petits pains. "On est déjà à notre troisième commande auprès de Valentin, explique Muriel Taurinya de la boutique Visca à Perpignan. On a les fans de Lego qui viennent l'acheter. Et il n'y a pas que des enfants, on a beaucoup d'adultes. Clairement à Noël, cela va faire fureur !"

Mais le jeune Valentin Moignoux ne compte pas s'arrêter à ce succès. Il réfléchit déjà à créer de nouvelles figurines. Il a notamment en tête l'escargot catalan. Mais il n'exclut pas de s'exporter et de représenter d'autres régions de France. D'ailleurs, le lycéen n'est pas à son coup d'essai. Il y a deux ans il a créé un logiciel pour que les tirages lors des rifles soient affichés et annoncés fort. Un logiciel qu'il vend notamment aux associations et aux Ehpad pour que tous les résidents puissent suivre au mieux.