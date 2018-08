Deux jeunes de 9 et 11 ans ont été interpellés mercredi soir à Ambarès-et-Lagrave par la gendarmerie. Ils sont soupçonné d'avoir déposé des plaques de béton sur la voie ferrée Bordeaux-Libourne. Un TER l'a heurtée.

Ambarès-et-Lagrave, France

Cette bêtise ou ce jeu aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Deux enfants de 9 et 11 ont été interpellés à Ambarès-et-Lagrave mercredi soir soupçonnés d'actes de malveillance sur la voie ferrée Bordeaux-Libourne. Vers 19h, le train circule sur la voie ordinaire, l'ancienne ligne direction Paris. La rame vient de passer la bifurcation pour la LGV quand elle percute une plaque de béton qui venait d'être déposée volontairement sur les rails. Heureusement le chauffeur a pu freiner. Le train n'a pas déraillé et personne n'a été blessé.

Retard de 30 minutes

Seule conséquence : le TER en question a été retardé d'une demie heure et les autres trains ont dû circuler à vitesse réduite, le temps pour la SNCF de procéder à une vérification qui ne donne rien dans un premier temps. Mais quelques minutes après, des pierres sont à nouveau repérées sur les voies. La gendarmerie est prévenue, patrouille dans le secteur et interpelle ces deux enfants de 9 et 11 ans.

Il ont été entendu mercredi soir puis remis à la famille. A cet âge, la garde-à-vue n'est pas possible. C'est maintenant au parquet de Bordeaux de décider des suites à donner. La SNCF annonce avoir porté plainte.