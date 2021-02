Un bilan en trompe l’œil pour la Sécurité Routière dans l'Yonne en 2020

Henri Prévost, le Préfet de l'Yonne a dressé ce vendredi le bilan de la sécurité routière dans le département pour l'année 2020. Pour la première fois depuis longtemps les chiffres sont à la baisse mais c'est un bilan en trompe l’œil. Il faut en effet prendre en compte les deux confinements et le couvre-feu. Cette année, de nouveau, la sécurité routière va mener plusieurs campagnes pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes aux dangers de la route.

Un bilan en trompe l’œil

Des indicateurs en baisse de 30% sur les routes icaunaises

Globalement les indicateurs sont en baisse de l'ordre de 30%. Il y a eu par exemple 159 accidents en 2020 dans l'Yonne, contre 218 l'année précédente ( 2019 ) et on ne dénombre que 29 décès sur les routes du département contre 41 en 2019. Cependant, il faut aussi noter que nous avons moins roulé en 2020 à cause des deux confinements et du couvre-feu. Malgré ces bons chiffres l'Yonne reste au dessus de la moyenne nationale en ce qui concerne le taux de gravité, c'est à dire le nombre de personnes tuées pour 100 accidents. Il est de 18 chez nous dans l'Yonne contre 6 au niveau national.

Autre indicateur inquiétant, le quatrième trimestre a été marqué par une flambée des accidents. Malgré le deuxième confinement et le couvre-feu ces derniers ont augmenté de 66% par rapport au quatrième trimestre de l'année 2019.

Les principales causes d'accidents dans l'Yonne en 2020

Sans surprise, les causes d'accidents restent les même : non respect du code de la route, alcool et vitesse.

Les erreurs d'inattention ou le non respect délibéré du code de la route ( feu et stop grillés, refus de priorité, absence de clignotant) ont provoqué un tiers des accidents dans l'Yonne en 2020.

L'alcool quant à lui est responsable de 23% des accidents et, plus précisément, il est en cause dans 34% des accidents mortels.

La vitesse, est la troisième cause d'accidentologie, elle est à l'origine de 18% des accidents.

Enfin, sans surprise, malheureusement, la tranche d'âge des 18-39 ans est impliquée dans plus de la moitié des accidents.

De nouvelles actions de sensibilisation au programme de l'année 2021

Même si le bilan de l'année 2020 est positif il ne faut pas relâcher les efforts et la Sécurité Routière va donc mener de nouvelles campagnes cette année dans le département.

Un film dont vous êtes ... peut être l'acteur !

Des campagnes au cours desquelles sera diffusée une vidéo d'environ 3 minutes avec des images tournées dans le département par les forces de l'ordre." On a choisi de filmer sur les routes du département des comportements dangereux ce qui permet de réaliser que ce sont des phénomènes que l'on observe tous les jours" explique Henri Prévost. On peut ainsi voir plusieurs voitures griller un stop en plein cœur d'Auxerre, d'autres refuser une priorité ou bien encore des automobilistes le téléphone portable en main. " C'est en bas de chez soi, c'est des routes que l'on connaît" ajoute le Préfet.

Une action sur la pelouse de l'Abbé Deschamps

Une action se tiendra à la fin du mois de février au stade l'Abbé Deschamps. En lieu et place des 11 joueurs de l'AJ Auxerre se tiendront les fameuses silhouettes noires représentant les victimes des morts sur la route. " Ces silhouettes vont être sur le terrain de façon symbolique pour aider à cette prise de conscience. On va prendre des photos et les diffuser de façon à ce que cela illustre ce message" détaille le Préfet. Des silhouettes noires que vous avez peut être vues en allant faire vos courses ou en vous rendant dans un bâtiment officiel en fin d'année 2020 et que vous allez de nouveau croiser dans les prochains mois.

Enfin, pour sensibiliser les jeunes, la tranche d'âge la plus impliquée dans les accidents l'an passé, une campagne, avec escape game autour du thème de la sécurité routière, va être menée à la fois auprès des étudiants de l'IUT d'Auxerre et des jeunes apprentis du CFA.

Par ailleurs, à la fin du mois de février et au début du mois de mars, quatre opération vont vous permettre de faire régler vos phares gratuitement, comme cela se fait déjà au moment du changement d'heure à Saint-Florentin. En cas de problème nécessitant une réparation, des tarifs préférentiels seront appliqués indique le Préfet.