Un bilan provisoire historiquement bas pour les avalanches meurtrières dans les Alpes Françaises

La saison hivernale n'est pas terminée, mais à ce stade le bilan humain est historiquement bas dans les Alpes Françaises. Il y a trois fois et demie moins de morts que l'an dernier, selon l'ANENA (association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches).

Évidement la prudence est de mise avec le ski de randonnée de printemps et les très fortes températures à venir (surtout sur les versants exposés au Sud), la saison n'est pas terminée mais ça n'est quand même pas la période la plus accidentogène.

Huit morts dont cinq en Savoie

Sur la cinquantaine d'avalanches qui ont emporté des skieurs depuis le début de l'hiver, la majorité des morts est située en Savoie.

Cinq victimes ont péri sur les pentes de Savoie, avec à chaque fois une seule personne. Valmorel, Valcenis, Val Thorens et Saint François Longchamps, 100 % de ski hors pistes , excepté le pisteur mort au travail fin janvier à la Plagne alors qu'il vérifiait une plaque menaçante pour une télécabine. Aucun décès n'est signalé en Haute Savoie.

Dominique Létang, le directeur de l'Anena Copier

L'avalanche française la plus mortelle présente un bilan de deux morts aux Deux Alpes fin janvier.

Moins de neige, un manteau plus stable

Quelques pistes expliquent ce "bon" bilan. Il est tombé beaucoup moins de neige cet hiver : un cumul presque divisé par deux par rapport à l'an dernier ( 6 mètres contre 11 mètres en 2017/2018) .

Le manteau neigeux, quand il était instable, le mauvais temps était dissuasif pour les sorties. Et lors des vacances de février, le temps de rêve bénéficiait d'une neige fraiche, stabilisée.

Les pisteurs endeuillés

Ce bilan hivernal est en revanche particulièrement noir pour les pisteurs. avec trois morts en pays de Savoie : deux à Morillon le 13 janvier morts lors d'un PIDA (plan de déclenchement des avalanches) en manipulant les explosifs et un autre à la Plagne emporté dans une avalanche alors qu'il vérifiait une plaque menaçant une télécabine.

Terrible bilan qui ne doit pas rester sans réponse selon Bernard Pascal-Mousselard, président de l'association des directeurs de pistes : "On a tous été touchés, stupéfaits. Ça nous pose de grosses questions. On ne parle pas de malchance car sinon on n'avance pas. On travaille tous ensemble, avec des bureaux d'études pour trouver des solutions techniques lors des déclenchements d'avalanche. Pour que même en cas d'erreur humaine, ça n'explose pas à proximité des hommes. C'est pas simple. Mais on est en pleine recherche."