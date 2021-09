Un "bio-thérapeute" condamné en Dordogne pour agression sexuelle sur deux patientes

Un agriculteur de la région d'Issigeac, au sud de la Dordogne, a été condamné ce mardi 28 septembre à deux ans de prison avec sursis et à l’interdiction définitive d’exercer une activité de thérapeute, pour des agressions sexuelles sur deux anciennes patientes. Le conseil national et le conseil départemental de l'ordre des kinésithérapeutes obtiennent également 1.000 euros chacun de dommages et intérêts pour exercice illégal de leur profession . C'est la plainte de deux femmes qui a déclenché le procès de cet homme de 57 ans qui continue de se présenter comme « praticien en biothérapie holistique ». Cet agriculteur ne s'est jamais prétendu masseur-kinésithérapeute, mais à l'audience, il a reconnu des massages et utilisé le mot "soins" et tenté de se justifier : "je ne soigne pas une maladie, j'essaie d'apporter du bien-être, de la décontraction, de l'harmonie, de l'apaisement."

Hospitalisée en psychiatrie après deux séances

En fait d'apaisement, une de ses patientes, qui l'avait consulté deux fois en mars et avril 2016, avait ensuite été hospitalisée en psychiatrie à la demande de son mari, affolé de la voir soudain brûler sa robe de mariée et asperger sa mère d'eau bénite. Selon Me Corinne Bordas, avocate de cette victime "il a déclenché sa bipolarité par son emprise."

Des massages sur le sexe et les seins

L'avocate de l'autre victime, qui avait payé 1.040 euros pour une dizaine de séances en 2014 et 2015, a dénoncé "les faux souvenirs induits par cet homme, qui l'a persuadée qu'elle avait été violée par son père dans l'enfance." Me Gajja-Benfeddoul a rappelé comment cette femme était sortie "bouleversée, brisée, par _les massages sur les seins, la vulve et le clitoris_, parce qu'elle devait soi-disant "passer par l'orgasme pour guérir"". Le procureur Charles Charollois a également ironisé sur "la technique du chakra sacré, sensée réactiver la mémoire ancienne", évoquée par le thérapeute pour certains attouchements. La condamnation à deux ans de prison avec sursis est assortie d'une interdiction de contact avec les victimes, de toute activité de thérapeute. Le coupable devra verser 4.000 euros de dommages et intérêts à la première victime et lui rembourser ses 1.040 euros. Les dommages pour la seconde seront fixés à une autre audience civile.Dordo