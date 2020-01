Un Bisontin arrêté après la saisie d'une cargaison de 643 kg de cannabis sur l'A7

Une cargaison de 643 kg de résine de cannabis a été saisie ce 30 décembre sur une aire de repos de l'A7. Trois personnes ont été interpellées, elles sont originaires de Besançon et Nancy. Elles doivent être présentées à un juge d'instruction de la JIRS de Nancy ce jeudi.

Saint-Rambert-d'Albon, France

Une cargaison de 643 kg de résine de cannabis a été saisie lundi dans deux voitures sur une aire d'autoroute de la Drôme et trois personnes originaires de l'est de la France ont été interpellées. Information révélée par le Dauphiné Libéré et confirmée par le parquet de la JIRS de Nancy

Les douaniers ont réalisé cette saisie sur l'aire de Saint-Rambert-d'Albon, sur l'autoroute A7. Les trois personnes interpellées, originaires de Besançon et Nancy, devraient être présentées jeudi à un juge d'instruction de la Juridiction inter-régionale spécialisée (Jirs) de Nancy dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire pour trafic de stupéfiants.