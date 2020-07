Un Biterrois condamné à six ans ferme pour trafic de drogue

Un Biterrois a été condamné mercredi à six ans de prison ferme pour trafic de drogue. Âgé de 34 ans, il a été arrêté en mars avec 6 kg de résine de cannabis après une course poursuite à l'issue de laquelle il a fini contre un mur à Sauvian (Hérault).

Le mercredi 1er juillet 2020, le tribunal correctionnel de Béziers a condamné à six ans d’emprisonnement avec maintien en détention, 3.000 euros d’amende délictuelle et 12.000 euros d’amende douanière, un homme de 34 ans domicilié à Béziers, poursuivi pour avoir transporté le 7 mars 2020 un peu plus de 6 kg de résine de cannabis depuis l’Espagne et avoir mis en danger délibérément la vie d'autrui en refusant d'obtempérer aux sommations de s'arrêter.

Ce jour-là, un véhicule avait été pris en chasse sur l’A9 par des agents de la brigade des douanes de Narbonne (Aude), le fuyard ayant ensuite forcé la barrière de péage de la sortie de Béziers ouest puis emprunté des routes départementales avec une conduite particulièrement dangereuse nécessitant d'appeler en renfort la BAC du commissariat de police de Béziers et les gendarmes de la brigade de Valras Plage. Le conducteur finissait par percuter un mur à Sauvian (Hérault) et parvenait à s'enfuir en courant. Au cours de sa fuite, il jetait un sac à l'intérieur duquel les douaniers découvraient 6.041 grammes de résine de cannabis conditionnés dans plusieurs paquets.

Le parquet confiait l’enquête aux gendarmes de la brigade des recherches de Béziers dont les nombreuses investigations et les expertises de police scientifique permettaient d’identifier un suspect placé en garde à vue le 11 mars 2020. L’homme usait essentiellement de son droit au silence.

Il était présenté au parquet le 13 mars 2020 à l’issue de sa garde à vue dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, puis placé en détention provisoire jusqu’à son procès du 1er juillet au cours duquel il a nié être l’auteur des faits.