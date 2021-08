Un Biterrois de 19 ans condamné à trois ans de prison pour violences conjugales

Un Biterrois de 19 an condamné à 3 ans de prison pour violences conjugales (Image d'illustration)

Le tribunal correctionnel de Béziers a jugé, mercredi 10 août, un homme de 19 ans pour violences conjugales en récidive. Interpellé une semaine plus tôt au domicile du couple, il a été entendu en garde à vue avant d'être présenté en comparution immédiate. Il a été condamné à trois ans de prison, avec six mois de sursis avec mise à l'épreuve, maintien en détention et interdiction d'approcher la victime.

Des bleus sur le corps et le visage

Mercredi 4 août, à 6 heures du matin, l'homme rentre de soirée. Dans un excès de violence, il tire sa compagne, enceinte de 4 mois, par les cheveux, la traîne sur plusieurs mètres avant de lui porter des coups. Elle le soupçonne d'avoir consommé de la cocaïne et part se réfugier chez sa mère. Revenue au domicile conjugal le lendemain pour récupérer des affaires, la femme de 22 ans est à nouveau frappée par son conjoint. Elle prévient la police qui intervient dans la foulée.

Lorsque les forces de l'ordre entrent dans le domicile à Béziers, ils constatent que la jeune femme est couverte d'hématomes, sur le corps et sur le visage. L'état de l'appartement témoigne aussi d'une grande violence : les portes sont cassées, les vitres brisées et les murs abîmés.

L'homme est placé en garde à vue où il minimise les faits face aux enquêteurs, évoquant "quelques gifles" portées sur sa partenaire.

Le tribunal correctionnel de Béziers a quant à lui retenu deux circonstances aggravantes : les violences sur conjoint et sur personne vulnérable, en l'occurrence du fait de la grossesse.

Malgré son jeune âge, le biterrois était déjà bien connu de la justice. Durant son adolescence, il a été incarcéré à plusieurs reprises pour des vols, violences et des menaces de mort.