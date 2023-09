Un blessé après une fusillade en plein centre-ville d'Elne

D'ordinaire tranquille, le centre-ville d'Elne a basculé dans la violence ce jeudi après-midi. Vers 15 heures, plusieurs coups de feu ont été tirés dans une des ruelles de la cité. Un homme blessé par balle au thorax a ensuite été déposé à quelques kilomètres devant les locaux de la caserne des sapeurs-pompiers de Perpignan-Sud. Sévèrement touché, ses jours ne seraient pas en danger. Le ou les tireurs ont pris la fuite.

ⓘ Publicité

Intervenue sur place, la gendarmerie a rapidement installé un périmètre de sécurité afin de recueillir un maximum d'indices. Plusieurs témoins ont été également été entendus. Il pourrait s'agir d'un règlement de comptes sur fond de trafic de drogue.

"C'est choquant et c'est violent parce qu'on n’est pas habitués à ça" déplore Nicolas Garcia, le maire d'Elne. "On peut se balader tranquillement dans la commune. Il n'y a pas de points de deals où les gens et les voisins seraient terrorisés. Ça s'est passé en plus dans une rue très très tranquille d'ordinaire. C'est le signe d'une société qui se délite et il faut y être attentifs tous ensemble. Cela montre qu'on n’est pas à l'abri et que cela n'arrive pas qu'à Marseille. Il faut être vigilants. On est pas à l'abri..."