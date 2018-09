Un individu a été victime de coups de couteau et de tournevis lors d'une rixe opposant une trentaine de personnes dans le 10e arrondissement de Paris

Paris, France

Une trentaine de personnes s'est affrontée samedi après-midi dans le 10e arrondissement de Paris. Selon une source policière, la rixe a eu lieu rue Léon Schwartzenberg vers 17h15. Un individu a été victime de coups de couteau et de tournevis. Il a été pris en charge par le SAMU et transporté à l'hôpital Robert Debré. Touché aux fesses, aux cuisses et dans le dos, ses jours ne sont toutefois pas en danger.

A l'arrivée des policiers, les participants à la rixe se sont dispersés et ont pris la fuite à pieds. Quelques minutes plus tard, un suspect a été interpellé non loin de là, dans le 10e arrondissement. Il aurait été reconnu par un témoin.