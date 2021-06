A Montargis dans le Loiret, une rixe a éclaté jeudi rue Paul Doumer. Un homme de 40 ans a reçu un coup de couteau dans le dos. Deux suspects âgés de 35 ans et 26 ans ont été interpellés et placés en détention provisoire. Le parquet a ouvert une information judiciaire pour violences aggravées.

Un blessé au couteau et deux hommes interpellés après une rixe à Montargis jeudi

Aux alentours de 22h, ce jeudi, une bagarre s'est déclenchée au niveau de la rue Paul Doumer à Montargis. Selon le procureur, Loïc Abrial, six à sept personnes en seraient venues au main. Un homme de 40 ans a été blessé : il a reçu un coup de couteau dans le dos. Transporté à l'hôpital, il a trois jours d'ITT. "La blessure aurait pu être plus grave, puisque l'arme aurait pu atteindre la colonne vertébrale, il s'agissait d'un petit couteau", précise Loïc Abrial.

Un règlement de comptes entre Bulgares ?

Dans la foulée, deux suspects ont été interpellés et placés en garde à vue. L'un a 35 ans, il s'agirait de l'auteur présumé du coup de couteau. Il a déjà été condamné pour d'autres faits. L'autre mis en cause est lui âgé de 26 ans. Les deux hommes ont été déférés ce vendredi soir devant le parquet, et placés en détention provisoire. Selon nos informations, il s'agirait peut-être d'un règlement de comptes entre membres de la communauté bulgare.

Une information judiciaire ouverte

Le parquet a ouvert une information judiciaire pour violences aggravées, en réunion et avec arme pour le suspect principal, ayant une entraîné une ITT inférieure à huit jours. Selon les premiers éléments, un différend "préexistant" aurait éclaté entre deux groupes : une dette ou la restitution d'un objet pourrait avoir provoqué la bagarre. L'enquête diligentée par un juge d'instruction se poursuit pour identifier d'autres auteurs potentiels.