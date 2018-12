Un blessé dans un accident de chasse dimanche à Roncq

Roncq, France

Le jogging matinal de Sébastien sur le chemin de la boucle Saint-Roch à Roncq aurait pu très mal se terminer. Vers 10h ce dimanche, le père de famille de 45 ans s'est effondré, touché par le tir d'un fusil. Le chasseur, à l'origine de l'accident a expliqué qu'il visait une bécasse.

Sébastien a reçu une dizaine d'impacts de plomb, au bras, à la jambe, et surtout au visage et dans le crâne. La victime a été transférée à l'hôpital Dron de Tourcoing, puis au CHRU de Lille où elle a été opérée. Les chirurgiens ne sont pas parvenus à lui retirer tous les morceaux de plomb, mais ses jours ne sont pas en danger. Le père de famille qui a porté plainte ce lundi au commissariat de Tourcoing.

Le chasseur a expliqué à Sébastien et à son épouse qu'en quarante ans de chasse, il n'avait jamais eu d'accident. Il affirme aussi que le secteur est plein de ronciers et qu'il n'a pas vu le joggeur.

On n'est pas sûrs, on ne tire pas

Ce sentier passe à proximité des maisons, d'un terrain de foot, d'un skate-park et il est très fréquenté par les familles. A titre préventif, le maire de Roncq, Rodrigue Desmet, a pris un arrêté lundi, interdisant la chasse dans le secteur.

"On ne tire jamais au travers d'une haie" rappelle le directeur de la Fédération des chasseurs du Nord, Jean-Pierre Pasternac, "on ne tire jamais au travers d'un gros roncier puisqu'on n'a aucune visibilité derrière. On n'est pas sûrs, on ne tire pas. C'est la base des règles de sécurité que nous rappelons dans nos formations".