Maillet, France

C'est peu avant 18 heures que les secours ont été prévenus. Un homme de 70 ans a été blessé dans un accident de planeur sur la commune de Maillet, à l'est d'Argenton sur Creuse dans l'Indre. Au lieu dit "Le Coudray" l'appareil s'est écrasé dans un champ. Auparavant, le pilote avait pu s’éjecter et utiliser son parachute. Se plaignant de douleurs lombaires notamment, il a été hospitalisé à Châteauroux. On ignore pour l'instant les raisons de cet accident. Les services spécialisés de la gendarmerie sont sur place.