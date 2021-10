Un blessé dans l'incendie d'une réserve de boulangerie à Asnières-la-Giraud, en Charente-Maritime

Une femme a été légèrement blessée dans un incendie ce lundi matin à Asnières-la-Giraud, près de Saint-Jean d'Angély. La réserve d'une boulangerie et un garage ont été touchés par les flammes.

Un incendie a touché un garage et la réserve d'une boulangerie ce lundi matin à Asnières-la-Giraud, près de Saint-Jean d'Angély, en Charente-Maritime. Le garage et la réserve sont imbriqués dans plusieurs bâtiments, ce qui a nécessité une grosse mobilisation des pompiers à partir de 9 heures 30.

Ils sont intervenus avec trois lances et une grande échelle, et ont ainsi évité la propagation des flammes aux bâtiments mitoyens. Une femme de 44 ans a été légèrement blessée et transportée à l'hôpital de Saint-Jean-d'Angély.

La circulation a été interrompue sur la départementale 150 à Asnières-la-Giraud, une déviation mise en place.