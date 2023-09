Un blessé dans une collision entre deux voitures et un camion à La Brûlatte

Ce mardi matin, sur la RD 57, une des routes les plus fréquentées de la Mayenne (axe Laval-Rennes), un camion et deux voitures ont été impliqués dans un accident de la circulation, à hauteur de la commune de La Brûlatte, au lieu-dit Belle Vue. Les trois véhicules sont entrés en collision. Les pompiers mayennais, mobilisés sur cette intervention, ont pris en charge une victime, une personne légèrement blessée et transportée au centre hospitalier de Laval.

