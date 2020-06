Les sapeurs pompiers du Gard sont intervenus à Baron, entre Uzès et Alès, pour un accident de la circulation impliquant un seul véhicule. Une voiture a finit sa course contre un arbre, ce dimanche vers midi. Le conducteur de 20 ans est gravement blessé . Il a du être désincarcéré et médicalisé. Il a été transporté vers le centre hospitalier de Nîmes.