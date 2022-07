Un blessé grave après un accident de trottinette électrique à Strasbourg

Le conducteur d'une trottinette a percuté une voiture route des Romains ce lundi soir à Strasbourg. Il circulait à plus de 50 km/h. Le passager arrière de la trottinette a été grièvement blessé.

Le conducteur d'une trottinette électrique a grillé un feu rouge et a percuté une voiture ce lundi soir route des Romains à Strasbourg. Agé de 18 ans, il circulait à plus de 50 km/h. Le passager arrière de la trottinette âgé de 16 ans a été grièvement blessé et a du être évacué en urgence absolue vers le CHU de Hautepierre.

La police rappelle que la vitesse maximale autorisée est 25 km/h avec ce type d'engin et que le transport de passager est strictement interdit.

