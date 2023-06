Un blessé grave après une chute du peloton dans une course cycliste dans le Sud-Mayenne

Six cyclistes ont été blessés, dont un grièvement, ce dimanche midi après une chute du peloton. L'accident s'est produit à midi à Pommerieux pendant le championnat régional de cyclisme sur route féminin des Pays de la Loire et du Grand Prix Cycliste hommes open et access.