Un accident entre une moto et un quad a fait un blessé grave à Vierzon (Cher) ce vendredi 3 septembre.

Un blessé grave après une collision entre un quad et une moto à Vierzon

Un quad et une moto sont violemment entrés en collision ce vendredi à Vierzon. Un accident la circulation qui a fait un blessé grave; et un blessé léger. L'accident s'est produit sur l'avenue du 14 juillet, vers 11h30. On ne sait pas encore ce qui a provoqué le choc entre les deux véhicules. Une dizaine de pompiers ont été déployés sur place.