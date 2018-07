Un accident impliquant deux voitures s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche, peu après 3 heures à Saint-Martin d'Aubigny, près de Périers. Le choc frontal s'est produit à hauteur de l'intersection entre la Départementale 900 et la RD 433. Dans le choc, le conducteur de l'un des véhicules, un homme de 30 ans s'est retrouvé bloqué dans sa voiture.

un blessé grave héliporté vers l'hôpital

Les pompiers venus des centres de Coutances, Périers et Saint-Sauveur-Lendelin épaulés par le SAMU ont procédé à la désincarcération de la victime gravement blessée et à sa prise en charge. Son état a nécessité un transport par hélicoptère de la Sécurité civile jusqu'à l'hôpital Mémorial de Saint-Lô. Dans le second véhicule, les quatre occupants, deux femmes de 34 et 58 ans et deux hommes de 30 et 63 ans, ont été pris en charge et transportés légèrement blessés et en état de choc vers le centre hospitalier de Coutances.

Un accident qui intervient quelques heures seulement après l'entrée en vigueur de la limitation de vitesse à 80 km/h sur les départementales non sécurisées.