Un blessé grave dans un accident à Jonquières-Saint-Vincent

Le passager d'une voiture a été gravement blessé vendredi soir à Jonquières-Saint-Vincent entre Nîmes et Beaucaire. 2 autres personnes ont été légèrement blessées.

L'accident a eu lieu vers 20h30 vendredi soir à Jonquières-Saint-Vincent sur la RD 999. Une seule voiture en cause. Elle a pris feu après avoir quitté la route. Le conducteur, blessé légèrement a réussi à extraire les deux passagers qui se trouvaient à l'arrière, avec l'aide d'automobilistes présents. L'un d'eux, blessé plus gravement a été transporté au CHU de Nîmes. Les autres blessés ont été médicalisés sur place par les pompiers et les médecins du SMUR.