Un blessé grave dans un accident de la route à Bressuire

Un accident de la route a fait un blessé grave et trois blessés légers ce mercredi en début d'après-midi, sur la nationale 149, à Bressuire.

Bressuire, France

Un blessé grave et trois blessés légers dans un accident de la route impliquant trois voitures ce mercredi vers 14 heures à Bressuire, dans les Deux-Sèvres. Ça s'est passé sur la nationale 149, à hauteur du lieu-dit Saint Sauveur.

Le conducteur s'est déporté sur la voie de gauche

Une voiture, avec à son bord un conducteur de 78 ans, s'est déportée pour une raison encore inconnue sur la voie de gauche. Arrivant en face, un premier véhicule a réussi à l'éviter et a terminé sa route dans le fossé. Mais derrière, un second véhicule n'a pu l'éviter et l'a percuté de plein fouet.

Le conducteur de 78 ans, ressortissant anglais, a été transporté dans un état grave au Centre hospitalier Nord-Deux-Sèvres. Les trois blessés légers ont eux été transporté au CHNDS.