Un blessé grave dans un accident de la route aux circonstances troublantes

La Mure, France

La gendarmerie a ouvert une enquête après un accident de voiture dont les circonstances sont troublantes.

Un jeune homme de 17 ans dans un état grave

Samedi soir vers 22h30 à La Mure, une voiture a fait une sortie de route au niveau du Super U, pour terminer sa course dans le mur d'une maison. Mais quand les secours sont arrivés, il ne restait qu'un passager dans le véhicule et il était incarcéré. On peut donc supposer que le conducteur, voir d'autres personnes, l'ont laissé seul après l'accident. La victime est un jeune homme de 17 ans, il a été transporté en urgence absolue au CHU de Grenoble par hélicoptère.