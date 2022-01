Un blessé grave dans un choc frontal près d'Issoudun

Un accident de la route s'est produit ce vendredi matin un peu avant 8 heures sur la N151 entre Châteauroux et Issoudun. Une voiture et un véhicule utilitaire se sont violemment percutées frontalement, à hauteur de Saint-Aoustrille. La circulation est coupée dans les deux sens à ce niveau. Selon les pompiers de l'Indre, le premier bilan provisoire fait état d'un blessé grave et de deux personnes plus légèrement blessées. Plusieurs témoins confirment la présence de nombreux secours sur place.