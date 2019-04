Un homme gravement blessé dans un accident de voiture à la Celle-sous-gouzon

Une voiture a fait une sortie de route ce samedi, à la Celle-sous-Gouzon. Les trois personnes à bord ont été blessées et hospitalisées, dont une en urgence absolue.

La Celle-Sous-Gouzon, France

Pour des raisons encore inexpliquées, une voiture a fait une sortie de route samedi 13 avril, à la Celle-sous-Gouzon, au lieu-dit Thiolet, dans l'est du département. Le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule sur la départementale 40, aux alentours de 18h30.

L'homme de 44 ans au volant de la voiture a été gravement blessé et héliporté à l'hôpital de Limoges, en urgence absolue. Les passagers, un jeune homme de 19 ans et une femme de 22 ans ont été légèrement blessés et transportés au Centre hospitalier de Guéret.

Une quinzaine de pompiers étaient sur place pour cette intervention.