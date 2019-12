Un blessé grave dans un accident sur l'A9 ce dimanche matin

Loupian, France

L'autoroute A9 a été coupée pendant une heure ce dimanche matin en direction de Montpellier après un accident à hauteur de Loupian. Six personnes ont été blessées dont une grièvement, un homme de 60 ans qui a dû être désincarcéré.

Les cinq autres, en urgence relative, sont un enfant de 9 ans, deux femmes de 50 et 51 ans et deux hommes de 38 et 72 ans. Après un peu pus d'une heure interruption, la circulation est désormais rétablie.