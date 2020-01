Un blessé grave dans un incendie dans le nord du Lot

Saint-Céré, France

L'incendie a été violent ce mardi midi à Saint-Céré (Lot). Les pompiers ont été appelés peu avant midi pour un feu d'appartement, au dernier étage d'un immeuble de trois niveaux, rue Jean-Jacques Chapou. Vu le très important dégagement de fumée, des équipes ont été engagées en reconnaissance dans le bâtiment voisin. Au total, sept habitants ont été évacués des appartements. Ils ont été regroupés dans une agence bancaire voisine, pou être examinées.

Les personnes évacuées ont été prises en charge par deux équipes du Samu 46, et par les infirmiers des Pompiers du Lot. Six personnes ont été déclarées en urgence relative, et transportées à l’hôpital de Saint-Céré. Un septième personne, en arrêt cardio-respiratoire, a été héliportée à Toulouse, vers l'hôpital Rangueil.

Le feu a quant à lui été rapidement maîtrisé. Au plus fort de l’intervention, 45 sapeurs-pompiers étaient présents sur les lieux.